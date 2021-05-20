دعوى قضائية محتملة ضد ويست وكاردشيان.. "ظروف عمل سيئة وعمالة القصر"

يعتزم عدد من الأشخاص العاملين سابقا لدي الزوجين المقبلين على الطلاق كيم كاردشيان، وكاني ويست، مقاضاتهما، بتهمة ”سوء المعاملة وعمالة القصر“.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، عن أولئك الأشخاص، أن سلوك كاردشيان وويست، كان في الكثير من الأحيان ”غير منطقي، كما أنهم كانوا يتجاوزون الساعات القانونية العمل“.

وأضافت الصحيفة أن ”هؤلاء العمال يستعدون للجوء إلى القضاء، وأن فتح أي تحقيق رسمي بعد ذلك سيكشف إلى أي حد كان الزوجان يتحكمان بالعاملين لديهما“.

ووصل مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع إلى مراحل متقدمة في إجراءات الطلاق بينهما بعد زواج استمر 7 أعوام.

ولدى كارديشيان وويست، بنتان: نورث (7 أعوام) وشيكاغو (3 أعوام)، وولدان: ساينت (5 أعوام)، وسالم الذي سيبلغ سنته الثانية الشهر القادم.