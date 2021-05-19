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أحمد العوضي يثير جدلًا حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بمنشور غريب
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 20:49 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 20:55 GMT

أحمد العوضي يثير جدلًا حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بمنشور غريب

أثار الفنان المصري أحمد العوضي، جدلًا خلال الساعات الماضية وذلك بمنشور غريب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وكتب "العوضي"، في

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المصدر: عبده الشرقاوي - إرم نيوز

أثار الفنان المصري أحمد العوضي، جدلًا خلال الساعات الماضية وذلك بمنشور غريب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وكتب ”العوضي“، في منشوره:“إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك“.

ورأى طيف واسع من المتابعين أنه يلمّح إلى انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دون أن يؤكد ذلك رسميًا وبشكل واضح.

https://www.facebook.com/photo?fbid=328529761962024&set=a.202757801205888

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في بطولة مسلسل ”إللي مالوش كبير“ مع ياسمين عبد العزيز الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وكان يجسد شخصية ”سيف الخديوي“.

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