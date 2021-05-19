منى السابر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك.. وتكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل

احتفلت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وشقيقها الأصغر بعيد ميلاد ابنتها، رغم الخلاف السائد بينهما بسبب رفع الثانية دعوى ضد والدتها، تطالبها فيها برد مبلغ 53 ألف دولار، التي حصلت عليها منها لتنفق على نفسها وشقيقها لعدم توافر أموال معها.

ونشرت منى السابر مقطع فيديو من خلال خاصية ”الستوري“ عبر صفحتها على إنستغرام، ظهر فيه نجلها الأصغر وهو يهنئ ”حلا“ بعيد ميلادها وأمامه قالب حلوى، متمنيًا لها السعادة والنجاح.

كما نشرت ”منى“ صورة لها مع ابنتها حلا، وعلقت عليها، قائلة:“كل سنة وإنتِ بألف خير حلا“.

https://www.instagram.com/p/CPEJrLzjlXQ/

من جانب آخر، كشفت منى السابر، السبب وراء اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا.

وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها كانت ”مريضة، وأنها من الشخصيات التي عندما تصل لمرحلة الانفجار بسبب كثرة الضغوط والتحمل، تبتعد“.

ووجهت منى السابر، نصيحة لمتابعيها بأن“يبقوا بجوار أحبائهم وعدم تركهم، لأن الدنيا فانية“، على حد قولها.

وكانت منى السابر، كشفت في أبريل الماضي عن آخر مستجدات قضيتها مع ابنتها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن المهلة التي أعطتها لها المحكمة لجمع المبلغ المطلوب منها، قد انتهت وتخشى السجن في أي لحظة، مؤكدة أنها تقدمت بطلب باستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم.

وأضافت في تصريحاتها، قائلة:“بس للأسف الكل عارف إنه راح أنسجن بما أنه الحكم صدر، وكذلك شخص صرح أنه أنا عليَّ حكم سجن وبس.. أنا قاعدة ناطرة استبدال العقوبة من خلال مكتب الشيخة سلوى“.