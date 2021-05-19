أحلام تتضامن مع السعودية والبدو بعد إساءة وزير خارجية لبنان شربل وهبة

انضمت الفنانة الإماراتية أحلام لعدد من الشخصيات الذين تفاعلوا مع الأزمة الأخيرة بين لبنان والسعودية، على إثر التصريحات التي اعتبرت مسيئة من جانب وزير خارجية لبنان المستقيل شربل وهبة، التي أساء فيها للبدو والسعودية.

ونشرت أحلام الشامسي صورة لها مرتدية غطاء الوجه التراثي المعروف باسم ”البرقع“ في الخليج، كنوع من التضامن مع البدو والسعوديين.

وعلقت أحلام على الصورة بقولها :“أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي“.

أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي #الامارات 🇦🇪 #حنا_بدو pic.twitter.com/DkV7xKj5zM — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

وكان وزير خارجية لبنان شربل وهبة أساء للسعودية خلال تصريحاته بوصف السعوديين بأنهم أهل بدو، الأمر الذي دفع السعوديين للرد عليه عبر هاشتاق ”حنا بدو“ الذي تصدر ترند موقع ”تويتر“، وهو الهاشتاج الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الرافضين والمنددين بهذا التصريح المسيء.

وكان عدد من النجوم والمشاهير والفنانين أعربوا عن رفضهم واستنكارهم للتصريحات المسيئة عن ”البدو“، التي جاءت على لسان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

وكان لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، رد قوي في هذا الشأن، تفاعل معه العديد من النجوم والمشاهير في لبنان والعالم العربي.

وقال ”آل الشيخ“ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.. وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه.. الي اقدر اقوله الله يعين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام ”.