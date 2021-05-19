هنا الزاهد ترد على جدل صورها في كابينة الطائرة

ردت الفنانة المصرية هنا الزاهد على الجدل الذي أثير ضدها على مدار الساعات الماضية، بشأن صورها داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات، وسط ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي الذين تخوفوا من تكرار سيناريو مواطنها الفنان محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو قصيرا، عبر خاصية ”الستوري“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث كشفت عن حجم الطائرة وركابها ككل، مشددة على أن تلك الطائرة لا يوجد لها ”كابينة“، كي تدخلها وتجلس في قمرة القيادة.

وكتبت هنا الزاهد، قائلة: ”للتوضيح.. للناس اللي بتقول بتصور إزاي في الكابينة، الطيارة مفيهاش كابينة أصلا، وزي ما انتوا شايفين في واحد قاعد جنب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا“.

وأضافت هنا الزاهد أن هذا مسموح به في تنزانيا، البلد التي تقضي فيها عطلتها بعد فترة طويلة من العمل، فقالت: ”دا طيران تنزاني ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار“.

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وكانت هنا الزاهد نشرت، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، صورتين: الأولى أثناء تواجدها داخل كابينة الطيار، حيث كانت تجلس على مقعد المساعد، وصورة أخرى بعد وصولها إلى إحدى الدول التي ستقضي خلالها الإجازة.

وعلقت الزاهد على الصور التي نشرتها قائلة: ”وضع الإجازة قيد التشغيل“، مطالبة متابعيها بتخمين الدولة التي ستقضي فيها الإجازة.

وانهالت التعليقات على الصورة التي ظهرت خلالها الزاهد داخل كابينة الطيار، حيث طالبها البعض بحذف هذه الصورة خوفًا من رفع الطيار قضية عليها كما حدث مع محمد رمضان، فيما أكد البعض أن صورة الزاهد تختلف عن واقعة رمضان، الذي كان يجلس في نفس المكان ولكنه كان يبدو كأنه يقود الطائرة.