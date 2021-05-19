التونسية مديحة الحمداني تحسم الجدل بشأن عودتها للفنان السوري قصي خولي

حسمت مديحة الحمداني، ابنة الفنانة التونسية آمال علام، وطليقة الفنان السوري قصي خولي، الجدل بشأن عودتها إليه مجددا بعد انفصال استمر قرابة عام ونصف العام، في ظل ملاحظة البعض تحسن العلاقة بينهما وتواجدهما برفقة ابنهما الوحيد ”العميد فارس خولي“.

وأكدت الحمداني تلقيها الكثير من التساؤلات بشأن علاقتها حاليا بوالد ابنها الفنان قصي خولي، موضحة في حسابها على موقع ”إنستغرام“ أن العلاقة حاليا لا تتعدى كونها علاقة تقدير واحترام كل منهما للآخر.

وتابعت الحمداني قائلة: ”هذا جواب على سؤال يطرح يوميا.. اللي يهمهم برشا نوعية علاقتي أنا وأبو ابني حاليا نقلهم علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا اللي هو روحنا وحب حياتنا“.

وعقبت الحمداني، تقول: ”وهاذي بالنسبة ليا أرقى أنواع العلاقات، نتمنالو السعادة والنجاح، نحنا بينتنا طفل وشراكة عمر جاي اللي يحميلنا ولدنا ويحمي أولاد الناس الكل..، إن شاء الله هذا الموضوع يتسكر“.