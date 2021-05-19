وزارة الطيران المصرية تعلق على واقعة ظهور هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة (صور)

أصدرت وزارة الطيران المدني في مصر، بيانا حول واقعة الفنانة هنا الزاهد، وظهورها في صورة وهي تجلس مكان مساعد قائد الطائرة، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد التي تظهر فيها وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، فهذه الطائرة ليست مصرية والحادثة وقعت خارج المجال الجوي المصري.

وأشارت الوزراة إلى التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد الذي أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج مصر في خط سير زنزبار إلى سرينجيتي في دولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

وأثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد، جدلا واسعا بعد نشرها صورة أثناء جلوسها في كابينة الطيار في إحدى الطائرات التي كانت تستقلها أثناء سفرها إلى إحدى الدول لقضاء الإجازة، لتعيد إلى الأذهان أزمة مواطنها محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله من عمله بسبب واقعة مشابهة.

ونشرت الزاهد عبر صفحتها على انستغرام صورتين الأولى أثناء تواجدها داخل كابينة الطيار، حيث كانت تجلس على مقعد المساعد، وصورة أخرى بعد وصولها إلى إحدى الدول التي ستقضي خلالها الإجازة.

وعلقت هنا على الصور التي نشرتها قائلة: ”وضع الإجازة قيد التشغيل“، مطالبة متابعيها بتخمين الدولة التي ستقضي فيها الإجازة.