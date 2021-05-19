ما حقيقة حبس الفنان المصري أحمد فلوكس بتهمة سب رجل أعمال؟

خرج الفنان المصري أحمد فلوكس عن صمته، لينفي ما تردد من أخبار تفيد بحبسه أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، بتهمة إساءة استعمال هاتفه المحمول وقذف رجل أعمال.

وعلق أحمد فلوكس على خبر حبسه عبر ”إنستغرام“، بالقول ”خبر غير صحيح ومعرفش عنه حاجة.. أنا بخير.. شكرا“.

وتناقلت مواقع إخبارية أنباء حول قرار إحدى المحاكم في مصر بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

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وفي تفاصيل الخبر الذي نفاه فلوكس، أن محكمة مصریة أصدرت الحكم بعد أن تقدم محامي أحد رجال الأعمال المشاھیر، ببلاغ ضد فلوكس يتهمه بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدا بإساءة استخدام التكنولوجیا وسب المجني علیه من خلال تطبیق ”واتساب“، وأن الواقعة بدأت بعد قیام أحمد فاروق توفیق صالح، الشھیر بأحمد فلوكس، بإرسال رسائل تسيء إلى موكله عن طریق ”واتساب“.

وما زالت الأزمات تلاحق فلوكس الواحدة تلو الأخرى، فقبل ذلك، كان فلوكس حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد مشاجرته مع أحد أفراد شركات الأمن التابعة لأحد المنتجعات السكنیة، حیث نشبت مشاجرة بینھما تطورت إلى تحریر بلاغ ضده في قسم الشرطة، وانتهى الأمر باعتذار فلوكس له، ونشر مقطع فیدیو عبر حسابه على فیسبوك، لينهي الواقعة بالتصالح بشكل نھائي، وليهدئ الانتقادات التي طالته بسبب سوء معاملته للأمن.

وما زال أيضا تقمص أحمد فلوكس لدوره المبالغ فيه في فيلم ”الممر“، يثير الجدل حتى اليوم، والذي ألصق به لقب ”الشهيد الحي“، لكن هذه المرة سخر فلوكس من نفسه بسبب تداول بعض رواد مواقع التواصل خبرا يفيد بمطالبة فلوكس صناع مسلسل الاختيار بالمشاركة كضيف شرف في الفيلم، حيث نفى فلوكس الأمر برمته.

وأضاف في منشور له عبر ”إنستغرام“: ”أنا حزين ومشروخ من جوايا.. مع إني مطلبتش بس وفيها ايه، مش كنت الشهيد الحي وبعدين أنا استشهدت من زمان قوي أيام الاستنزاف ومن حقي دلوقتي تكريم (بصوت أبو العربي) في مسلسل العراف“.