الفنان محمد صبحي يرد على أنباء اعتزاله التمثيل

خرج الفنان المصري محمد صبحي، عن صمته بشأن ما راج بين رواد التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية حول اعتزاله الفن.

وبثت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، عبر موقع ”فيسبوك“ بيانا حسمت فيه الجدل الدائر بين المتابعين، موضحا أن ما قيل في هذا الشأن لا تتعدى كونها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد البيان أن هناك حسابا يحمل اسم محمد صبحي، على موقع ”تويتر“، ينتحل شخصية الفنان، وينشر أخبارا مزيفة بينها خبر اعتزاله، منوها بأنه حاليا يواصل بروفات مسرحيته الجديدة والتي ستعرض في الفترة المقبلة.

وجاء في البيان على الصفحة الرسمية نصا: ”هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن.. هذه الأخبار كاذبة تمامًا وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله“.

يذكر أن الفنان محمد صبحي يواصل العمل على بروفات مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم ”هنوريكوا نجوم الظهر“ والتي ستعرض على مسرح ”مدينة سنبل“ التي تشهد عرض أعماله الفنية الأخيرة.