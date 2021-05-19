هل تجاوز سمير غانم وزوجته المرحلة الحرجة؟

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة الفنانين المصريين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمين عقب تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن المرحلة الحرجة لم تمر بعد.

وتابع رامي رضوان، في أول ظهور له عقب عودته من الانقطاع عن تقديم برنامجه ”مساء dmc“، لانشغاله بالظروف التي ألمت بالأسرة أن سمير ودلال في حاجة ماسة للدعاء من الجمهور والمحبين.

وبين رامي رضوان، أنه وبدعوات الجمهور ستشهد الفترة المقبلة تحسنا في الوضع الصحي، مردفا أن العامل النفسي في مواجهة هذا الفيروس له فارق كبير.

وقال رامي رضوان ”في كل الأحوال.. زي ما كنا بنقول خلال الأيام اللي فاتت نحن في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم ليهم“.

وأضاف الإعلامي المصري: ”عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدر إلا الدعاء وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء الملايين في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، ويتماثلوا للشفاء“.

وكان سمير غانم، قد وُضع مؤخرًا على مضخة تنفس صناعي أملًا في إعادته للتحسن مجددًا بسبب تدهور وضعه الصحي، وكذلك دلال عبدالعزيز التي ما زالت تصارع المرض داخل العناية المركزة.