آخر ظهور للمخرج السعودي الراحل عبدالخالق الغانم (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق الظهور الأخير للمخرج السعودي الراحل عبدالخالق الغانم، حيث أعلن حينها، عن استعداده للسفر إلى الخارج وذلك لتلقي العلاج جراء تعرضه للإصابة بمرض ”سرطان البروستاتا“.

وجاء ظهور عبدالخالق الغانم، عبر مقطع فيديو في حسابه على موقع ”تويتر“ في الثاني من الشهر الجاري، حرص خلاله على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، عقب سرعة استجابته وتدخله في حالته الصحية والعمل على سفره للخارج لإنجاز علاجه.

وقال عبدالخالق الغانم، الذي كان يتواجد داخل أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، إنه يشكر تركي آل الشيخ على استجابته السريعة والحنونة على إرساله للخارج للعلاج.

وتمنى مخرج ”طاش ماطاش“، أن يكون موقف تركي آل الشيخ في ميزان حسناته، واصفا إياه بصاحب الأيادي البيضاء، موجها الشكر لجميع من سأل عنه وخص بالذكر المخرج عامر الحمود، وطلب من جمهوره الدعاء له.

تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله … وتعمل لنا اعمال جديده وتعلم اجيال سعوديه باذن الله🙏🏻🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2021

والمخرج عبدالخالق الغانم، 63 عاما، خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية. بدأ عبد الخالق مشواره الفني عام 1992 ومن أبرز الأعمال التي أخرجها ”طاش ماطاش“.

وغرد السعوديان ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، نجما مسلسل ”طاش ماطاش“، الذي أخرجه الراحل عبدالخالق الغانم، ضمن 15 جزء بين عامي 1995 وحتى عام 2007، عبر حسابيهما في ”تويتر“، ناعيين ”الغانم“.

وكتب ناصر القصبي، في تغريدته قائلا: ”‏فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويلة من المرض موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك واقترب منك رحمة الله عليك وعزائي إلى وفي الغانم وأخوانه ووالدته والله يصبركم على فراقه المؤلم“.

فجعت بخبر موجع

وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم

بعد معاناة طويله من المرض

موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منك

رحمة الله عليك

وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 18, 2021

أما الفنان عبدالله السدحان، فكتب يقول: ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان ‎#وفاة_المخرج_عبد_الخالق_الغانم“.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة الله يلهمهم الصبر والسلوان #وفاة_المخرج_عبد_الخالق_الغانم — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 18, 2021

ودون المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”‏رحم الله المخرج السعودي عبدالخالق الغانم.. عزائي لعائلته الكريمة“.