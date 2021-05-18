أحلام تعلن تلقي ابنها فاهد الهاجري العلاج بمستشفى في السعودية

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن تواجد ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، دون أن تكشف عن العلة التي يعاني منها، وتسببت في حجزه بالمستشفى.

ونشرت أحلام صورة لابنها فهد عبر صفحتها على ”تويتر“، ووجهت له رسالة قائلة: ”جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد“.

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

وانهالت التعليقات على تغريدة أحلام من متابعيها تدعو إلى ولدها، وكان من ضمنهم تعليق من حساب يحمل اسم ”حواء“، حيث طمأن أحلام على ابنها الموجود حاليًا بالمستشفى، قائلًا: ”أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني“.

الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر 🙏🏻😭 https://t.co/oLmng0g15L — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

وردت أحلام على تعليق ”حواء“، قائلة: ”الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر“، مختتمة بوضع وجه تعبيري يبكي ويذرف الدموع، لتؤكد خوفها الشديد على ابنها.