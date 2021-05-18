هل تكرر هنا الزاهد سيناريو محمد رمضان بعد صورتها في كابينة الطيار؟

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد، جدلًا واسعًا بعد نشرها صورة أثناء جلوسها في كابينة الطيار بإحدى الطائرات التي كانت تستقلها أثناء سفرها إلى إحدى الدول لقضاء الإجازة، لتعيد إلى الأذهان أزمة مواطنها محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله من عمله بسبب واقعة مشابهة.

ونشرت الزاهد عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“ صورتين الأولى أثناء تواجدها داخل كابينة الطيار، حيث كانت تجلس على مقعد المساعد، وصورة أخرى بعد وصولها إلى إحدى الدول التي ستقضي خلالها الإجازة.

وعلقت هنا على الصور التي نشرتها قائلة:“وضع الإجازة قيد التشغيل“، مطالبة متابعيها بتخمين الدولة التي ستقضي فيها الإجازة.

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وانهالت التعليقات على الصورة التي ظهرت خلالها هنا داخل كبينة الطيار، حيث طالبها البعض بحذف هذه الصورة خوفًا من رفع الطيار قضية عليها كما حدث مع محمد رمضان، فيما أكد البعض أن صورة الزاهد تختلف عن واقعة رمضان، الذي كان يجلس في نفس المكان ولكنه كان يبدو كأنه يقود الطائرة.

وقال أحد المتابعين تعليقًا على الصورة:“هذا طيار آخر سيتم فصله من عمله بسبب هنا الزاهد“، وأضاف آخر:“لا أحد يتعظ من أزمة محمد رمضان مع الطيار المفصول“.

يذكر أن أزمة كبيرة وقعت بين محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي فقد وظيفته بسبب نشر رمضان لفيديو أثناء قيادة الطائرة، ما تسبب في مقاضاة الفنان المصري وحصل على حكم قضائي بالحصول على تعويض 6 ملايين جنيه، قبل أن يتوفى بعد مروره بوعكة صحية.