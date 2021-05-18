الفنانة المصرية منة عرفة تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة، مساء اليوم الثلاثاء، خطوبتها، دون أن تكشف هوية الشخص، الذي ارتبطت به.

ونشرت ”منة“ عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“ صورة تعبيرية تُظهر شخصًا يجثو على ركبته يطلب يد حبيبته، ومكتوبًا عليها:“هو سألها الزواج وهي قالت موافقة“، وعلقت على الصورة قائلة:“أنا اتخطبت للتو“.

وجاء إعلان خطوبة منة عرفة، بعد أيام قليلة من خطوبة اليوتيوبر المصري علي غزلان من فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، حيث كانت تثار حوله شائعات بأنه تجمعه علاقة عاطفية مع منة.

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وحرصت ”منة“ على إغلاق التعليقات على منشور خطوبتها ربما خوفًا من تعليقات متابعيها الذين قد يُلحوا عليها بإعلان الشخص الذي ارتبطت به، أو الذين قد يكتبون لها تعليقات مسيئة، خاصة بسبب توقيت إعلانها خطوبتها بعد أيام قليلة من خطوبة علي غزلان.

ويذكر أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل:“ورا كل باب“ بطولة صابرين، يوسف عثمان، ومحمد العمروسي، وهايدي رفعت، وسمر علام، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش.