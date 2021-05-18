قرار بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس

قضت محكمة الجنح في مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وشتم وقذف أحد رجال الأعمال.

وكان محامي أحد رجال الأعمال قد تقدم ببلاغ ضد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل شتم وقذف للمجني عليه عن طريق تطبيق ”واتس آب“، الأمر الذي دفعه للتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه.

وبالتحري تبينت حقيقة البلاغ، وبإرسال الشكوى للنيابة وفقا لاختصاصها قررت إحالة القضية إلى المحاكمة.