"طاش ماطاش" أشهر أعماله.. من هو المخرج السعودي الراحل عبدالخالق الغانم؟

ودع المخرج السعودي عبدالخالق الغانم عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 63 عامًا، تاركا خلفه مشوارا فنيا حافلا بالأعمال المتميزة لعل أشهرها مسلسل ”طاش ماطاش“.

وفي السطور التالية تستعرض ”إرم نيوز“ أبرز محطات عبدالخالق الغانم على الصعيدين الفني والشخصي:

ولادته ودراسته

ولد عبدالخالق الغانم عام 1958 في مدينة سيهات، بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية.

وعبدالخالق الغانم هو مخرج سعودي تخرج من معهد الفنون الجميلة في العاصمة العراقية بغداد، وله العديد من الأعمال المتميزة على الساحة الفنية الخليجية والعربية أبرزها مسلسل ”طاش ماطاش“.

مشواره الفني

بدأ عبدالخالق الغانم مشواره الفني عام 1992، حيث اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية، وأخرج على مدى مشواره الذي استمر 30 عامًا العديد من المسلسلات بدأت بمسلسل ”رحلة صيد“ ثم ”الانتظار“ عام 1993 ومسلسل ”الخراش“ عام 1994.

ودخل الغانم إلى سلسلة أجزاء مسلسل ”طاش ماطاش“ عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007، وما بين تلك السلسلة من الأجزاء أخرج الغانم مسلسل ”شوية ملح“ عام 2002 و“جنون المال“ عام 2006.

وبعد الانتهاء من أجزاء ”طاش ماطاش“، أخرج عبدالخالق الغانم مسلسلات ”حارتنا حلوة“ عام 2008 و“سكتم بكتم“ عام 2010 و“من الآخر“ عام 2012 و“يا تصيب يا تخيب“ عام 2012 ثم مسرحية ”كشكول كو“ 2014 وعاد للدراما بمسلسل ”شد بلد“ 2016 إلى أن جاء آخر عمل له بعنوان ”سناب شاف“ عام 2017.

هكذا تحدث عن بداياته

تحدث عبد الخالق الغانم، في مقابلة تلفزيونية قبل نحو عام عبر شاشة ”روتانا خليجية“، عن بداياته مع الإخراج، قائلا ”إنه كان يحب التمثيل منذ الصغر، وكان يتخيل دائمًا أنه ممثل أثناء ذهابه إلى المدرسة“، فضلًا عن أنه كان يدخر من مصروفه لأجل الذهاب لمشاهدة الأفلام في السينما.

وتابع المخرج الراحل أنه كان يشاهد التلفزيون ويتوقع أن هناك بشرا بداخله، مبينًا أنه كان قد شارك في مسرحية مدرسية عندما كان في المرحلة المتوسطة، حيث قام بإخراجها، ليدخل بعد ذلك معهد الفنون الجميلة في بغداد.

وعقب أنه عانى بعدما أنهى دراسته في بغداد حيث عاد إلى السعودية، ولم يكن هناك أي إنتاج سعودي، إلى أن تطور الأمر وأصبح يتم دعم الأعمال السعودية، بينما كانت هناك حركة إنتاجية في الشرقية من خلال تلفزيون الدمام.

ذكرياته مع ”طاش ما طاش“

وأضاف عبدالخالق الغانم بشأن ذكرياته مع مسلسل ”طاش ما طاش“، لاسيما أنه كان صاحب فكرة وضع صورة المخرج في نهاية التتر، فقال إنه قرأ عن الكثير من المخرجين ولم يعرف وجوههم، ومن هنا رأي أنه من حقه كمخرج أن يظهر للمشاهدين كالممثلين، حيث وضع صورته في سهرة كان قد أخرجها باسم الشمس، ثم فوجئ بالتليفزيون يهاتفونه بأن وضع صورته ممنوع.

وبين أنه عند تجهيز تتر طاش ما طاش 3 فوجئ بمن يقومون على تجهيز التتر يقولون له إنهم سيضعون صورته، ومن بعدها أصبح الناس يتحدثون معه في الشارع، ويعطونه آراءهم حول العمل.

معاناته شبه عزلة

وأكد عبدالخالق الغانم أنه عانى من عدم التواصل معه من جانب بعض الممثلين الذين دعمهم حتى أصبحوا نجومًا في الوقت الحالي، مشددًا على أنه من المؤسف أن الحياة مصالح، وأكد أن قليلين فقط هم من يتواصلون معه بعدما أصبحوا نجومًا.

رحلته مع المرض

في مساء الخميس 29 أبريل الماضي ضجت حسابات العديد من المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع ”تويتر“، تناشد بسرعة التدخل لعلاج المخرج عبدالخالق الغانم، كونه يصارع مرض ”سرطان البروستاتا“، ويعاني وضعا صحيا حرجا.

وطالب المشاهير بتدخل المسؤولين لعلاجه باعتباره خدم الدراما السعودية على مدار مشواره، ومن بين تلك المطالبات ما دونه المخرج السعودي عامر الحمود عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلًا: ”‏صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ ‎زميلي وأخي المخرج المبدع ‎#عبدالخالق_الغانم الذي شاركني في إخراج ‎#طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه“.

صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ @Turki_alalshikh زميلي وأخي المخرج المبدع #عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في اخراج #طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه …. pic.twitter.com/JVN193nH7I — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) April 29, 2021

واستجاب تركي آل الشيخ وجرى تجهيزه للسفر إلى الخارج حيث كشف عبدالخالق الغانم عن معاناته من وضع صحي حرج واستعداده للسفر، لكن القدر لم يسعفه مغادرا عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض دام 4 سنوات.