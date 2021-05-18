هند القحطاني تكشف حقيقة إهداء قطري قصرا لها بأمريكا (فيديو)

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني حقيقة قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح تماما، وأن كل ممتلكاتها من أموالها فقط.

وقالت القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق“سناب شات: ”غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات“.

وأوضحت: ”عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول“.

وتحدثت القحطاني عن مصدر ثروتها، مشيرة إلى أن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على ”سناب شات“، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.

وسبق أن استقبلت السعودية هند القحطاني المقيمة في أمريكا تقليد مواطنتها الفنانة ريم العبدالله لها في برنامج ”ستوديو 21″، على شاشة ”إم بي سي“، بحفاوة وترحاب على العكس مما توقع البعض.

واعتبرت القحطاني عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ريم العبدالله خير من يقلدها.