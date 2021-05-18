مصر.. نقل الفنانة "فاطمة الكاشف" للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، وتم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في محافظة الجيزة.

ونشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج فاطمة الكاشف، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، صورة لزوجته ظهرت خلالها مستلقية على سرير بمستشفى العجوزة، مؤكدًا أنه ”تم نقل فاطمة إلى غرفة بالعناية المركزة لعلاجها من فيروس كورونا بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية“.

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وكان الفنان جمال عبد الناصر قد أعلن، منذ أسبوعين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، قبل أن يعلن عن شفائها وإصابتها بالفيروس مرة أخرى.

وقال عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين كورونا.. وأحفظ أحبتنا وأحفظنا منه جميعًا.. اللهم اشف قرة عيني وعافي زهرة فؤادي زوجتي وحبيبتي وابنتي وصديقتي.. وألبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2734615393480110&id=100007950288639

وأثارت الفنانة فاطمة الكاشف قلق متابعيها منذ ساعات بمنشور عبر حسابها على ”فيسبوك“: حيث قالت: ”يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟“، مؤكدة أنها أصيبت بفيروس كورونا مجددًا وتسبب في تدهور حالتها الصحية.