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الموت يغيب المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد صراع مع السرطان
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 16:00 GMT

الموت يغيب المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد صراع مع السرطان

غيب الموت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، المخرج السعودي المخضرم عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل "طاش ماطاش"، وذلك عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض "سرطان

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

غيب الموت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، المخرج السعودي المخضرم عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، وذلك عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض ”سرطان البروستاتا“.

وأعلن وفاة عبدالخالق الغانم الكاتب الصحفي السعودي أيمن الغبيوي، من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“

وقال الغبيوي: ”وفاة المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم عن عمر 63 عاما بعد معاناته مع داء السرطان.. والغانم الذي بدأ مشواره الفني عام 1992 خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، كما قام بإخراج العديد من المسلسلات الخليجية أشهرها طاش ما طاش“.

وكان المخرج عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، قد أعلن مطلع مايو/أيار الجاري استعداده للسفر إلى الخارج؛ وذلك لتلقي العلاج جراء تعرضه للإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وذلك بعد معاناته من وضع صحي حرج.

والمخرج عبدالخالق الغانم، يبلغ من العمر 63 عاما، هو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية. بدأ مشواره الفني عام 1992، ومن أبرز الأعمال التي أخرجها ”طاش ماطاش“.

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