الموت يغيب المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد صراع مع السرطان

غيب الموت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، المخرج السعودي المخضرم عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، وذلك عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض ”سرطان البروستاتا“.

وأعلن وفاة عبدالخالق الغانم الكاتب الصحفي السعودي أيمن الغبيوي، من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“

وقال الغبيوي: ”وفاة المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم عن عمر 63 عاما بعد معاناته مع داء السرطان.. والغانم الذي بدأ مشواره الفني عام 1992 خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، كما قام بإخراج العديد من المسلسلات الخليجية أشهرها طاش ما طاش“.

وفاة المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم عن عمر 63 عاما بعد معاناته مع داء السرطان. والغانم الذي بدأ مشواره الفني عام 1992 خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، كما قام بإخراج العديد من المسلسلات الخليجية أشهرها طاش ما طاش. pic.twitter.com/Y4WyWZEQia — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) May 18, 2021

وكان المخرج عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، قد أعلن مطلع مايو/أيار الجاري استعداده للسفر إلى الخارج؛ وذلك لتلقي العلاج جراء تعرضه للإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وذلك بعد معاناته من وضع صحي حرج.

والمخرج عبدالخالق الغانم، يبلغ من العمر 63 عاما، هو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية. بدأ مشواره الفني عام 1992، ومن أبرز الأعمال التي أخرجها ”طاش ماطاش“.