بعد اتهامها بالإساءة لسمعتهم.. "المهرة" تعتذر للشعب البحريني

اعتذرت الفنانة المهرة البحرينية للشعب البحريني وقادته؛ لمخالفتها للعادات والتقاليد الخاصة بهم والإساءة لسمعتهم؛ بسبب رقصها ”العرضة“ خلال مشاركتها في استقبال الزوار السعوديين الذين وصلوا إلى بلادها.

وقالت عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها على ”سناب شات“: ”وجب علي الاعتذار للشعب البحريني.. أنا منذ 4 سنوات ونصف استقريت في البحرين لم أسئ أو أزعل أي أحد.. لكن هالمرة زعلتهم فوجب الاعتذار“.

وأضافت: ”بنات ديرتي أنتم فخر لي وخواتي فإذا زليت وغلطت فأنتم تنبهوني.. وأعتذر لجلالة الملك حمد بن عيسى وجميع شيوخنا والشعب البحريني.. أنا في الأول والأخير بنيتكم وعرفت حجم غلطتي.. والغلط راكبني من راسي حتى ريولي“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المهرة البحرينية وهي ترقص ”العرضة“، التي يشتهر بها أبناء بلادها، حيث حصد الفيديو أصداء واسعة بين المتابعين عند تناقله.

وأحدثت المهرة البحرينية ضجة واسعة بهذا الفيديو، خلال مشاركتها في استقبال الزوار السعوديين الذين وصلوا إلى بلادها، بعد تعليق السفر لفترة طويلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وجاء استقبال المهرة البحرينية للزوار السعوديين برقصة ”العرضة“، التي تعد فنا تراثيا يختص به أهل الخليج عامة، حيث ظهرت وهي رافعة السيف، ووقفت أمام الفرقة التراثية، الأمر الذي عرضها لانتقادات من جانب الجمهور.

وهاجم متابعون تصرفات المهرة البحرينية، مشيرين إلى أن رقصة ”العرضة“ تخص الرجال دون النساء، بينما اعتبر البعض ما فعلته تعبيرا لطيفا عن سعادتها بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل إغلاقات كورونا.