"محاربة السرطان" الكويتية شيماء العيدي تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت محاربة السرطان الكويتية الشهيرة شيماء العيدي، عن دخولها الحجر الصحي؛ بسبب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

ونشرت شيماء العيدي، صورة من المتابعة الطبية لها وهي داخل الحجر الصحي، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”(إنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)، الدعاء صدقة“.

https://www.instagram.com/p/CPAr8tMsMKt/

وطلبت شيماء العيدي، من الجمهور الدعاء لها، مؤكدة أنها تستطيع هزيمة المرض، قائلة: ”دعواتكم شيومة العيدي أنا أقدر“.

وحرص قطاع كبير من الجمهور على الدعوات لمحاربة السرطان الكويتية شيماء العيدي، على الدعاء لها من خلال التعليقات متمنين لها الشفاء العاجل، لا سيما وأنها كشفت عن مرور 8 أيام من الحجر الصحي على أن تنتهي منه يوم 26 مايو الجاري.

ومؤخرا ظهرت محاربة السرطان شيماء العيدي، في 25 أبريل/نيسان الماضي، عبر لقاء تلفزيوني، حيث تحدثت عن سبب دخول كتابها ”أنا أقدر“ موسوعة غينيس، قائلة: ”دخل هذه الموسوعة لأنه الكتاب الأكثر مبيعا“.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: ”هذا الكتاب هو عصارة تجربتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنت أكتبها بشكل مقالات تحت أي صورة أحطها على إنستغرام.. فكان في كل مرة التفاعل يكون وايد من المتابعين والمشاهير.. ومع الوقت بدأوا يسألوا ليش ما أدون هذه المقالات في كتاب خوفا من أن يغلق حسابها على إنستغرام في يوم من الأيام“.

وتابعت العيدي: ”كنت أشعر بسعادة عند قراءة هذه الكومنتات والتفاعل.. إلى أن تواصلت معي إحدى دور النشر وطلبوا مني تجميع هذه المقالات في كتاب لنقل تجربتي للجميع.. وبالفعل وافقت على ذلك.. وأنجز هذا الكتاب بكل أحاسيسه“.