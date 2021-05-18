بسبب "قلبي شايل وجع".. حرب كلامية بين حمو بيكا ومحمد شاهين

أعلن نجم برنامج المواهب ”ستار أكاديمي“، المطرب المصري محمد شاهين، عن مقاضاته مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، متهما الأخير بسلب حقوق ملكيته لأغنية ”قلبي شايل وجع“.

وأكد محمد شاهين في منشور له على موقع ”فيسبوك“، أنه سجل أغنية مع حمو بيكا، لتكون ضمن ألبومه الغنائي الجديد، غير أن الأخير نسب لنفسه فقط الأغنية خلال الدعاية لها دون ذكر اسمه.

وأوضح أنه حاول التواصل مع حمو بيكا، بعدما وجد تصميم البوسترات دون الرجوع إليه، موضحا أن حمو بيكا أبلغه بعدم طرح الأغنية ضمن الألبوم الجديد الخاص به، ملغيا التعاون.

وقال محمد شاهين أنه فوجئ بطرح الأغنية على قناة حمو بيكا، في موقع ”يوتيوب“، بشكل مفاجئ، واصفا ما حدث بـ“الغدر وقلة القيمة“. واختتم محمد شاهين منشوره بالقول: ”أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون“.

https://www.facebook.com/MohammedChahineee/posts/1798625696972924

من جهته، رد حمو بيكا على هذه الاتهامات وقال إنه ”تم رفع أغنية (قلبي شايل وجع)، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مساء الاثنين، دون علمه“، معقبا ”كنت نايم واترفعت بالغلط“.

ودلل حمو بيكا في منشور له عبر صفحته في موقع ”فيسبوك“، أن هناك خطأ ما حدث لأنه أعلن تأجيل جميع أعماله الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمو بيكا أن ”الأغنية تم تحميلها على القناة دون علمه، وأن الشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي التي قامت بذلك“، منوها بأن تلك الأغنية لن تكون ضمن خطة عمله.

https://www.facebook.com/hamooobika/posts/4222124047807706

يذكر أن محمد شاهين أطلق أغنية بعنوان ”عم الإتكيت“، منذ أسابيع، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج محمد عبدالنبي.