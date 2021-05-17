زينة مكي تحذف صور زوجها نبيل خوري وتزيد الشكوك حول انفصالهما

فاجأت الفنانة اللبنانية زينة مكي جمهورها بحذف جميع صور زوجها الملحن نبيل خوري من حسابها الشخصي بإنستغرام، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول انفصالها عنه رغم مرور أقل من عام على زواجهما.

ولم تكتفِ زينة مكي بحذف صور زوجها فقط، بل قامت بحذف جميع فيديوهات زفافها وصورها الشخصية بفستان زفافها، ولم يبقَ سوى صورها هي فقط.

وسبق أن نشرت زينة مجموعة صور بمفردها خلال زيارتها دبي، الأمر الذي أثار شكوك جمهورها حول انفصالها عن زوجها.

وتزوجت الفنانة اللبنانية زينة مكي بمواطنها الملحن نبيل خوري، في 28 سبتمبر الماضي، وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على خطبتهما.

وأقيم الحفل في أحد الأماكن المفتوحة وسط الطبيعة الخضراء، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.