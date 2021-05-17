جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا عبر تقنية "البث المباشر الرقمي" في السعودية

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك عبر تقنية ”البث المباشر الرقمي“، بتنظيم من شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.

وكشفت الشركة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ عن موعد الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 20 مايو الجاري، فكتبت: ”‏برعاية الهيئة العامة للترفيه ‎#مكملين_معاكم.

وأطلقت الشركة وسم ”#مكملين_معاكم“ من أجل الإعلان والترويج للحفلات الغنائية المقبلة، فيما سيتم بث الحفل عبر تطبيق ”شاهد vip“، المنصة الرقمية المدفوعة لبث المحتوى المرئي الترفيهي عبر الإنترنت.

ونظمت شركة ”روتانا“ وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية في عيد الفطر المنصرم، قدمها كل من محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس.