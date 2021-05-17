المهرة البحرينية تستقبل الزوار السعوديين لبلادها برقصة "العرضة" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المهرة البحرينية وهي ترقص رقصة ”العرضة“، التي يشتهر بها أبناء بلادها، حيث حصد الفيديو أصداء واسعة بين المتابعين عند تناقله.

وأحدثت المهرة البحرينية ضجة واسعة بهذا الفيديو، خلال مشاركتها في استقبال الزوار السعوديين الذين وصلوا إلى بلادها، بعد تعليق السفر لفترة طويلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وجاء استقبال المهرة البحرينية للزوار السعوديين برقصة ”العرضة“، التي تعد فنا تراثيا يختص به أهل الخليج عامة، حيث ظهرت وهي رافعة السيف، ووقفت أمام الفرقة التراثية، الأمر الذي عرضها لانتقادات من جانب الجمهور.

وهاجم متابعون تصرفات المهرة البحرينية، مشيرين إلى أن رقصة ”العرضة“ تخص الرجال دون النساء، بينما اعتبر البعض ما فعلته تعبيرا لطيفا عن سعادتها بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل إغلاقات كورونا.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتابعت مغردة من حساب باسم ميس الشمري، قائلة: ”‏تجنننن احبها ودي اروح البحرين بس عشان اشوفها المهره البحرينية“.

تجنننن احبها 🥺💘💘💘 ودي اروح البحرين بس عشان اشوفها المهره البحرينيه 🥺💘💘💘💘💘💘💘💘♥️♥️♥️. https://t.co/8WOcPVV7ke — ميس الشمري . (@imays_10) May 17, 2021

وعقبت مغردة تدعى ريم، قائلة: ”‏حبيت المهرة البحرينية زود يازينممها زيناه“.

حبيت المهره البحرينيه زود يازينممها زيناه 😭😭❤️❤️🇸🇦🇸🇦🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/bFqGPHkzGz — ريم (@rr_t56) May 17, 2021

بدوره، قال إبراهيم المناعي، على حسابه في ”تويتر“: ”‏‎#الحياء في المرأة يجب أن يكون حاضراً دائما ومعبراً عن عفتها وطهارتها وايمانها.. شخصيا، أنا أرفض أن ترحب أية امرأة بحرينية بأي شعب في العالم، مالم تكن تؤدي وظيفة في مؤسسة. ويكون الترحيب (رسمياً) وباستخدام مفردات وقورة وغير مبتذلة ولا تحمل اية إيحاءات مثيرة أو غير لائقة.. ‎#ثقلوا_شوي“.