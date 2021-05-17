عزتها بوفاة الأمير فيليب.. الملكة إليزابيث ترد على رسالة طفلة عمرها 5 سنوات

أرسلت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات رسالة إلى ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث؛ من أجل مواساتها بعد وفاة الأمير فيليب، ولعل اللافت للنظر أنها تلقت ردًا سريعًا من الملكة رغم انشغالها.

وكتبت الطفلة ”إيرين بيواتر“ في رسالتها للملكة إليزابيث أنها تعلم أنها حزينة، لكنها تأمل في أن تساعد رسالتها على الشعور بالتحسن، وتضمنت الرسالة صورة رسمتها للملكة.

وشعرت عائلة إيرين بصدمة، لأنها تلقت ردًا سريعًا من قصر باكنغهام؛ بسبب التزامات الملكة إليزابيث في الوقت الحالي مع عدد الرسائل الهائل التي تتلقاها.

وقالت الطفلة إنها ”تعتز بالرسالة، وستعرضها على أصدقائها في المدرسة وستحفظها في مكان آمن“.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن ابنتها بدأت رسالتها بالسؤال عن الملكة وأحوالها، مع صورة مرسومة باليد للملكة، مع كلمات: ”أحب قبعاتك ومعاطفك، هل لديك قطة ملكية أو كلب؟“.

وأضافت: ”أعلم أنكِ حزينة، لذلك أعتقد أنكِ ستحبين هذه الصورة“. وردت الملكة بسرعة على الرسالة، حيث كتبت: ”أبعث لكم بخالص شكري على كلماتكم الرقيقة من التعاطف في وفاة زوجي إليزابيث.“

وكان دوق أدنبرة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ووالد الأمير تشارلز، قد توفي عن عمر يناهز 99 عامًا في 9 أبريل الماضي.