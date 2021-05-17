زين كرزون تبكي وترد على منتقدي حديثها عن القضية الفلسطينية (فيديو)

دخلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية زين كرزون، في نوبة بكاء شديدة بسبب قيام البعض بشن هجوم واسع ضدها عقب اتهامها بأنها أساءت للمتعاطفين مع الفلسطينيين، حيث وصفتهم بـ“المتباكين“ على القضية الفلسطينية.

وقالت زين كرزون، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها كانت تتمنى أن ينشغل الجمهور بالقضية الفلسطينية حقيقة ولا يتعرضوا لها بالسب ويصعد اسمها للتريند، مشددة على أنها تعرضت للظلم من جانب أشخاص معينين قصدوا تشويه حديثها وفبركة تصريحاتها.

وشددت زين كرزون، على أنها تحملت الشتائم معقبة ”معلش فدا تراب فلسطين وأهل فلسطين كنت بتمنى بدل ما يكون اسم زين كرزون تريند يكون قضية فلسطين هي التريند“.

وقالت إنها تعرف هؤلاء الأشخاص جيدا لأن اسمها يسبب عقدة نفسية لهم، متهمة البعض بفبركة حديثها واجتزائه وتغييره كي ينتهزون الفرصة لمهاجمتها.

وتابعت ”رب العالمين معي والناس اللي بتحبني معي واللي بيعرفني معي بس كتير شعور صعب وكتير الواحد بيزعل على حاله انه يكون مظلوم“.

واستطردت زين كرزون قائلة: ”صعب الواحد يتحمل كمية الهجوم الكبيرة اللي صارت عليّ وهو ما حكى شي يمكن ناس أساءت الفهم والتعبير وناس أخدت كلمة وكلمتين وفبركوهم علي وصار الشاطر الشجاع هو اللي بيحكي علي ولكن سامحتكم كلكم“.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه زين كرزون، وهي تقول إن الفلسطينيين يعانون منذ آلاف السنين، والبعض يترك ما يحدث في بلده وكل ما يعاني منه، ولا يفعل شيئا سوى أن يهاجم وينتقد الآخرين بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية.