أحمد السقا يرد على مها أحمد: "عفا الله عما سلف يا أختي العزيزة"

خرج الفنان المصري أحمد السقا عن صمته ليرد على منشور مواطنته الفنانة مها أحمد الذي أثار الكثير من الجدل واعتبره البعض هجومًا عليه وعلى أمير كرارة.

وقال السقا في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: ”العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عن ما سلف يا أختى العزيزة (مها)“.

رد السقا جاء بعدما سبقته شقيقته فاطمة السقا بالرد على انتقادات مها أحمد، حيث قالت لها: ”ابهرتيني يا مها بأخلاقك العالية، وبأنك تذكرتي العيش والملح بمنزل الفنان رغم عدم ذكرك اسمه، ولكنك وصفته بأنه (ندل).. وهو أحمد السقا، ولا أعلم أي فرص كانت لديك وكان يتمنى العمل معك فيها زمان ولكن أي شخص يتمنى العمل معه الآن، وهو غير ملزم بتوفير أدوار لك“.

وجاء موقف السقا، مشابها لموقف الفنان أمير كرارة الذي طالته اتهامات مها أحمد هو الآخر، حيث استجاب كرارة لدعوة صلح مع مها أحمد، اقترحها الفنان أحمد التهامي، من خلال منشور عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، فترك كرارة تعليقا أكد فيه عدم حدوث الموقف الذي روته مها أحمد من الأساس، لكنه أنهى الجدل بوصفها بالأخت والحبيبة، وكذلك زوجها الفنان المصري مجدي كامل، أخ له.

https://www.facebook.com/ahmedelsakaeg/posts/318801209613238

وقال كرارة في تعليقه على المنشور: ”مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا“.

جاء ذلك بعد 4 أيام من خلاف بدأته مها أحمد، على خلفية القرار الذي اتخذته الشركة المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“ بوقف التعاون مع مخرج العمل محمد سامي، حيث استغلت مها الأزمة لتصفية حسابات بينها وبين أحمد السقا، وأمير كرارة، بطلي العمل، وتحدثت عن موقفين جمعاها بالفنانين السقا وأمير.

ورغم أنها لم تذكر اسميهما بشكل صريح، في منشورها الذي دونته عبر حسابها الخاص في ”فيسبوك“، فإن حديثها كان واضحًا للجمهور الذي فسر ما كتبت على أنهما المقصودان، إذ وصفت الأول بأنه كان بمثابة الأخ لكنه باعها، وأكدت أن الثاني كان سببا في دخولها حالة من الاكتئاب، وذلك بسبب رفضهما مساعدتها للحصول على دور بمسلسه الجديد، على حد قولها.