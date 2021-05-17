مكسيكية تتوج ملكة جمال الكون لسنة 2021 (فيديو)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا، يوم الأحد، ملكة جمال الكون، في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة ونددت فيها ملكة جمال بورما بانقلاب الجيش في بلادها.

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون قد ألغيت سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً) التي كاتت ترتدي فستانا أحمر لامعاً، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة والستين التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأمريكية) وتولى تقديمها الأمريكي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

وخلفت ميسا حاملة اللقب العام 2019 ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

واغتنمت ملكة جمال بورما ثوزار وينت لوين فرصة ظهورها في المسابقة للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/ فبراير.

وقالت في فيديو عُرض قبل المرحلة النهائية من المسابقة وتضمن صوراً لها وهي تشارك في التظاهرات المناهضة للمجلس العسكري: ”شعبنا يموت ويطلق عليه الجيش النار كل يوم“.

وأضافت: ”لذلك أود أن أحض الجميع على التحدث عن بورما“.

وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرز والمزين بزخارف بورمية تقليدية. ورفعت لافتة باللغة الإنجليزية كُتب عليها ”صلوا من أجل بورما“.

¡No cabe la emoción en mí! 🇲🇽❤️ ¡Ganamos! pic.twitter.com/jE3XsgdX9T — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

كذلك أفادت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ من مسابقة أجمل زي تقليدي للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين. واستدارت أونغ خلال العرض لتكشف عن عبارة ”أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين“ على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

وكتبت أيضاً على إنستغرام تعليقاً أرفقته بصورة ملابسها ”ما النفع من هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها لإرسال رسالة قوية عن المقاومة ضد الأحكام المسبقة والعنف؟“.