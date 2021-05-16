أمير كرارة ينهي الخلاف مع مها أحمد

أنهى الفنان المصري أمير كرارة، الخلاف بينه وبين مواطنته الفنانة مها أحمد، وذلك بعدما هاجمته الأخيرة بمنشور عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان، وأنه تجاهلها عندما طلبت منه العمل سويا.

وجاء حسم ذلك الخلاف، من جانب أمير كرارة، بعد دعوة للصلح بينهما تبناها الفنان المصري أحمد التهامي، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، حيث وصفها بأنها أخته وحبيبته، كما أن زوجها الفنان المصري مجدي كامل، أخ له أيضا.

وكتب الفنان أحمد التهامي، تعقيبا على صور لأمير كرارة ومها أحمد ومجدي كامل، قائلا: ”دول أخواتي ودول أخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“.

وتابع أحمد التهامي، قائلا: ”الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، وصاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، وربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير“.

من جانبه تفاعل أمير كرارة، عبر التعليقات، على هذا المنشور فكتب: ”مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا“.

وكانت قد دخلت الفنانة مها أحمد، على خط قرار ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“، المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“، وقف تعاونها مع مؤلف ومخرج العمل محمد سامي، من خلال حديثها عن موقفين جمعاها ببطلي المسلسل الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وعلى الرغم من أن مها أحمد لم تذكر اسميهما بشكل صريح، في منشورها عبر حسابها في ”فيسبوك“، فإن حديثها كان واضحا للجمهور الذي فسر ما كتبت على أنهما المقصودان، إذ وصفت الأول بأنه كان بمثابة الأخ لكنه ”باعها“، وأكدت أن الثاني كان سببا في دخولها في حالة من الاكتئاب.