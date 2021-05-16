مصر.. "المهن التمثيلية" تدخل على خط أزمة مها أحمد مع أحمد السقا وأمير كرارة

دخلت نقابة المهن التمثيلية في مصر، على خط الأزمة التي نشبت بين عدد من الفنانين في مصر، بينهم مها أحمد، وأحمد السقا وأمير كرارة، ولاحقا الفنانة مريم سعيد.

ورفضت النقابة ممثلة بنقيبها الفنان المصري أشرف زكي، وأعضاء المجلس، ”التراشقات“، التي وقعت بين الفنانين أعضاء النقابة، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت ”التراشقات“، على خلفية القرار الذي اتخذته الشركة المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“، بوقفها التعاون مع المخرج المصري محمد سامي، الذي بسببه تحدثت الفنانة مها أحمد، بشكل هجومي ضد أحمد السقا وأمير كرارة، بطلي المسلسل.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إن ما يحدث بين الفنانين من ”تراشقات“ تعد سلوكيات مرفوضة تماما، مشددة على أن هذا قد يشوه النجاح الذي تحقق على مستوى صناعة الدراما التلفزيونية في دراما رمضان الماضي.

وطالبت أعضاءها الالتزام بالأخلاقيات في المهنة عامة، والدور التنويري، الذي يلعبه الفن والفنانون للارتقاء بالمجتمع، مناشدة أعضاء النقابة الالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة.

وأحدث قرار ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“، المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“، وقف تعاونها مع مؤلف ومخرج العمل محمد سامي، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعد الشركة الأهم والمسيطرة على سوق الإنتاج الدرامي في مصر، خلال الأعوام الأخيرة.

ودخلت الفنانة المصرية مها أحمد على خط القرار، من خلال حديثها عن موقفين جمعاها ببطلي المسلسل الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وعلى الرغم من أن مها أحمد لم تذكر اسميهما بشكل صريح، في منشورها عبر حسابها في ”فيسبوك“، فإن حديثها كان واضحا للجمهور الذي فسر ما كتبت على أنهما المقصودان، إذ وصفت الأول بأنه كان بمثابة الأخ لكنه ”باعها“، وأكدت أن الثاني كان سببا في دخولها في حالة من الاكتئاب.