كيف وصفت الراحلة نادية العراقية العناية المركزة قبل وفاتها؟

توفيت الفنانة فاتن فتحي المعروفة فنيا باسم (نادية العراقية) اليوم الأحد عقب صراع لم يدم طويلا مع فيروس كورونا حيث ظلت تصارعه قرابة الشهر حتى رحلت متأثرة بمضاعفاته عن عمر ناهز 57 عاما.

وكتبت العراقية في 21 مارس الماضي، منشورا عبر حسابها في ”فيسبوك“ قائلة إن ”العناية المركزة هي عنبر الموت والحد الفاصل بين الحياة والقبر.. يوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأوكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب ويسمى الموت الإكلينيكي“.

وأضافت أن ”المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله سبحانه.. يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام“.

وأردفت الراحلة، ”طبعا لمن لا يملك المال فإن المريض ميت لا محالة.. فإيجار اليوم الواحد ألفان دولار وفي مستشفيات الاستثمار أكثر بكثير لليوم الواحد.. يعني موت وخراب ديار، وطبعا لو نفذت الفلوس لا يجرؤ أحد أن يرفع الجهاز فالمريض عزيز.. إما أب أو ابن أو أم.. لا أرانا الله العناية المركزة ولا أراكم، وليت كل الحكومات تعطي هذه الخدمة وغسيل الكلى مجانا وفتح أماكن كثيرة تستوعب الأعداد“.

https://www.facebook.com/nadiaaliraqya12/posts/1758336354338248

وتداول رواد التواصل الاجتماعي منشور نادية العراقية عقب وفاتها صباح الأحد بعد صراع مع كوفيد-19 حيث تحدث البعض بحزن عن إحساسها بقرب الرحيل داخل العناية المركزة التي وضعت بداخلها على جهاز تنفس صناعي بسبب معاناتها مشاكل في التنفس والرئتين.

وغيب الموت الفنانة نادية العراقية، إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا حيث أعلنت عن وفاتها ابنتها مي وذلك من خلال حسابها على موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة، ”ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

https://www.facebook.com/mai.mahrous.980/posts/804772810433678

يذكر أن آخر ظهور للفنانة نادية العراقية كان من خلال مسلسل ”أحسن أب“ الذي جرى عرضه في 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان الماضي .