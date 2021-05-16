رحيل الفنان اليمني عبدالكريم مهدي.. وتضارب الأنباء حول سبب وفاته

توفي الفنان اليمني عبدالكريم مهدي، يوم الأحد، في مدينة تعز، وسط تضارب في الأنباء حول سبب الوفاة.

ونقل موقع ”عدن الغد“ اليمني عن مصادر طبية، أن الفنان الراحل توفي إثر تعرضه لجلطة دماغية.

وأوردت وسائل الإعلام اليمنية سببا آخر لوفاة مهدي، إذ ذكرت قناة ”بلقيس“ الفضائية عبر حسابها في تويتر، أن الراحل تعرض لأزمة قلبية.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى وحسابات على مواقع التواصل، أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفاة الممثل اليمني عبدالكريم مهدي … ،

وفاه الكبتن سامي النعاش مدرب المنتخب اليمني …،

بفيورس كورونا رحمه الله تغشاهم وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/iSHv8HPdpd — موقع هنا عدن (@HUNAADEN1) May 16, 2021

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الدرامية هذا العام، أبرزها مسلسل ”ليالي الجحملية“، الذي مثل فيه دور ”الحنش“، ومسلسل ”مخلف صعيب“.

وعبدالكريم مهدي فنان مسرحي وكاتب وشاعر غنائي، وكان يشغل أمين عام نقابة الفنانين اليمنيين بمحافظة تعز، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.