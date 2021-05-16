منوعات

رحيل الفنان اليمني عبدالكريم مهدي.. وتضارب الأنباء حول سبب وفاته
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 12:38 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 13:15 GMT

رحيل الفنان اليمني عبدالكريم مهدي.. وتضارب الأنباء حول سبب وفاته

توفي الفنان اليمني عبدالكريم مهدي، يوم الأحد، في مدينة تعز، وسط تضارب في الأنباء حول سبب الوفاة. ونقل موقع "عدن الغد" اليمني عن مصادر طبية، أن الفنان الراحل

+A -A
المصدر: فريق التحرير

توفي الفنان اليمني عبدالكريم مهدي، يوم الأحد، في مدينة تعز، وسط تضارب في الأنباء حول سبب الوفاة.

ونقل موقع ”عدن الغد“ اليمني عن مصادر طبية، أن الفنان الراحل توفي إثر تعرضه لجلطة دماغية.

وأوردت وسائل الإعلام اليمنية سببا آخر لوفاة مهدي، إذ ذكرت قناة ”بلقيس“ الفضائية عبر حسابها في تويتر، أن الراحل تعرض لأزمة قلبية.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى وحسابات على مواقع التواصل، أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الدرامية هذا العام، أبرزها مسلسل ”ليالي الجحملية“، الذي مثل فيه دور ”الحنش“، ومسلسل ”مخلف صعيب“.

وعبدالكريم مهدي فنان مسرحي وكاتب وشاعر غنائي، وكان يشغل أمين عام نقابة الفنانين اليمنيين بمحافظة تعز، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play