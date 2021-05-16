حاور أوباما وهو في الــ11 من عمره.. وفاة "دامون ويفر" عن 23 عاما‎‎

توفي المراسل دامون ويفر، الذي أجرى مقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وهو في سن الحادية عشرة عن عمر يناهز 23 عامًا.

وقالت شقيقته كانديس هاردي، إن ويفر، توفي في بداية شهر مايو لأسباب طبيعية، مضيفة أنه كان محبوبًا من الجميع وكان يمتلك الكثير من الطاقة وأن الابتسامة لم تفارق وجهه أبدًا.

وأصبح ويفر، أصغر شخص يقابل رئيسًا في البيت الأبيض في الـ13 من أغسطس عام 2009 عندما كان عمره 11 عامًا وكان طالبًا في مدرسة كانال بوينت الابتدائية.

وأجرى ويفر، مقابلة مع أوباما، استمرت 10 دقائق ونُشرت المحادثة على موقع يوتيوب، وركز خلالها على التعليم، بما في ذلك تحسين وجبات الغداء المدرسية.

وخلال المقابلة، أخبر ويفر أوباما أنه تعرض للتنمر كثيرًا، وسأله كيف تعامل مع ذلك الأمر، كما أجرى ويفر مقابلة مع نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، جو بايدن وأسطورة كرة السلة دواين وايد.

وتخرج ويفر في مدرسة رويال بالم بيتش الثانوية وحصل على منحة دراسية في جامعة في ألبانيا بجورجيا.