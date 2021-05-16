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زين كرزون تتعرض لهجوم واسع بعد وصفها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية بـ"الممثلين" (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 7:13 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 8:40 GMT

زين كرزون تتعرض لهجوم واسع بعد وصفها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية بـ"الممثلين" (فيديو)

تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الأردنية زين كرزون، لهجوم واسع، عقب اتهامها بـ"الإساءة" للمتعاطفين مع الفلسطينيين الذين يخوضون تصعيدا ضد إسرائيل لاسيما في

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المصدر: فريق التحرير

تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الأردنية زين كرزون، لهجوم واسع، عقب اتهامها بـ“الإساءة“ للمتعاطفين مع الفلسطينيين الذين يخوضون تصعيدا ضد إسرائيل لاسيما في قطاع غزة، الذي تعرض لقصف عنيف سقط على إثره شهداء وجرحى.

ونشرت زين، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مقطع فيديو على خاصية الستوري بحسابها في ”سناب شات“، مساء السبت، هاجمت فيه من وصفتهم بـ“المتباكين“ على القضية الفلسطينية.

وقالت زين إن الفلسطينيين يعانون منذ آلاف السنين، والبعض يترك ما يحدث في بلده وكل ما يعاني منه، ولا يفعل شيئا سوى أن يهاجم وينتقد الآخرين على مواقع التواصل بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكانت كرزون ترد على حملة الانتقادات الواسعة التي طالت من يوصفون بأنهم ”مؤثرون“ على مواقع التواصل، بسبب ”غيابهم“ عما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت زين: ”لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي“.

وتابعت: ”نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين“.

وانتقدت زين كرزون الأشخاص الذين يريدون أن يثيروا بلبلة على مواقع التواصل، معتبرة أن حب فلسطين ليس بنشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل.

ووصفت من خرجوا على مواقع التواصل وأعربوا عن حزنهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين، بأنهم كانوا ”يمثلون“.

وأثار مقطع زين كرزون غضبا عارما على مواقع التواصل، واتهمها ناشطون بأنها ”تسيء للقضية الفلسطينية والمتعاطفين معها“.

وعلقت ناشطة على مواقع التواصل، قائلة: ”بالمختصر شغلة ما فيها مصاري ما رح تحكي عنها.. هؤلاء أشخاص باعوا أنفسهم للشيطان ومن ثم تربع في قلوبهم وانتزع الرحمة منهم“.

وكتب ناشط آخر: ”القضية الفلسطينية لا يوجد فيها وجهات نظر، إما أن تكون معها أو أن تكون خائنا“.

ودعا ناشطون آخرون إلى إلغاء متابعة حسابات زين كرزون على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن الرفض لما قالته.

ودعا ناشطون آخرون إلى مقاطعة كل الشركات التي تبث إعلانات تقدمها زين كرزون، حيث إنها عادة ما تقوم بعمل إعلانات لعدد من الشركات.

في المقابل، اعتبر بعض الناشطين أن ما قالته زين كرزون كان صحيحا، معتبرين أنها ”فعلا غير مؤثرة في القضية الفلسطينية وليس مطلوبا منها التعاطف معها“.

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