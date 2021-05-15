أول ظهور للفنانة ميساء عبد الهادي بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة بالثقافة والفنون في فلسطين، والتي تتبع دار الاستقلال للثقافة والنشر، فيديو يُظهر إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي برصاص الجيش الإسرائيلي.

وظهرت ميساء في الفيديو في حالة إعياء شديد، ومستلقية على مقعد خشبي، ويتضح أن الإصابة في قدمها، بينما التف حولها مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات الغاضبة والرافضة للطرد الإجباري الذي تحاول تطبيقه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني.

و ظهرت الفنانة الفلسطينية في لقطة أخرى، أثناء نقلها من قبل مجموعة من الشباب إلى سيارة الإسعاف، ويسألهم أحد الأشخاص عن اسمها، ليجيبوا ”ميساء عبدالهادي“

وكان المخرج عمرو سلامة أول من أعلن عن خبر إصابة الفنانة الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك“، وكتب: ”الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح“.