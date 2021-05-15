أزمة جديدة تلاحق المخرج محمد سامي بسبب "البرنس"

أصدرت الهيئة المختصة بحق الملكية الفكرية والأدبية في مصر، تصديقا على اقتباس المخرج محمد سامي فكرة مسلسل ”البرنس“ الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان.

وكانت القصة بدأت عندما عرض المحامي أحمد أبو يوسف، على المخرج محمد سامي، فكرة فيلم، فطلب منه الأخير أن يرسل له باقي قصة الفيلم والسيناريو والحوار، ثم التزم الصمت ولم يرد على مكالماته الهاتفية ولا رسائله.

وأضاف ”أبو يوسف“ أنه تفاجأ بعد عرض مسلسل ”البرنس“ بنفس الشخصيات والقصة التي يدور حولها الفيلم وتقدم بشكوى في نقابة المهن الفنية، مطالبا بوقف عرض المسلسل، وبالفعل تم عقد جلسة وتم إخطار محمد سامي بموعد الجلسة ولكن لم يحضر.

وصدقت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بأنه يوجد تطابق بين الفكرة والشخصيات الدرامية والصراع الدرامي للعملين.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أصدرت بيانًا الجمعة بوقف التعامل مع المخرج والمؤلف محمد سامي، دون إعلان الأسباب التي دفعتها لإيقاف التعامل.