أول رد من أمير كرارة على هجوم مها أحمد

خرج الفنان المصري أمير كرارة عن صمته للرد على الهجوم الذي شنته ضده الفنانة مها أحمد، بعدما كتبت على حسابها الشخصي في ”فيسبوك“ منشورًا تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، ورأى البعض بأنها تقصد كلا من أحمد السقا وأمير كرارة.

وأعاد أمير كرارة نشر بوست لأحد الأشخاص يدعى ”خالد“، وهو يسرد موقفين بينه وبين أمير كرارة ويتحدث عن وقوفه بجوار الفنانين، للرد به على حديث مها أحمد، حيث قال: ”ليه بقي بحكي الموقفين دول اللي عدي عليهم 3 سنين وأكتر؟ لأني قريت بوست للفنانة #مها_أحمد اتكلمت فيه عن أمير من غير ما تقول اسمه وقالت إنها لما طلبت مساعدته في إنه يشغلها رد عليها: كل دور بينادي صاحبه، وده فاجأها لأنه كان نفسه بس يسلم عليها في بداياته، هنا أنا مش بأكد أو بنفي كلام مها أحمد اللي مش شايف رد أمير عليها إذا صحت الواقعة يعني مسيء ليها، لأن فعلا كل دور بينادي صاحبه، بس توقيت نشر البوست وطريقة كتابته هما اللي لازم نقف عندهم ونتدبر في معادن البشر!“.

وكتب كرارة تعليقا على حديث ”خالد“، قائلا: ”يا خالد أنا عمري ما شوفتها أصلا والله أنا ومجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة دخلت بيتهم.. جملة الدور بينادي صاحبه دي أكيد معرفش بتتقال إزاي والله.. وسبحان الله مع إنها كانت مبسوطة من جملة كتع كسح كتل ومتكلمتش غير بعد قرار محمد سامي لما نزل“.

https://www.facebook.com/khaled.farag89/posts/10159429623958011

وجاء في منشور مها أحمد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم بأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا“.

https://www.facebook.com/ameer.karara.5/posts/10159503744563383

وتابعت: ”النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل من بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم أن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب“.

وأضافت: ”تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، عوضنا على الله يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا“.