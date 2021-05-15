من هو الممثل المغربي الراحل حمادي عمور؟

رحل الممثل المغربي الشهير حمادي عمور، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسار حافل في السينما والمسرح والإذاعة.

ورغم أن الراحل غاب عن الأضواء خلال السنوات الماضية؛ إلا أن أعماله المتميزة مازالت راسخة في ذهن الجمهور المغربي.

ويعتبر الراحل عمور من جيل الرواد، إذ ترك بصمته على الإنتاج التلفزي المغربي، ولديه رصيد غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة.

نجم فوق العادة

وقبل أن يلعب حمادي عمور دور البطولة في عدة أعمال مغربية بارزة؛ خاض الراحل تجارب فنية متنوعة في فترة كانت المملكة تمر بظروف صعبة جدًا بسبب الاستعمار وتداعياته.

وكان أول ظهور للفقيد على الساحة الفنية في مسرح الهواة العام 1948 عندما لعب دور النادل في مسرحية ”أنا القاتل“، قبل تأسيسه فرقة ”المنار“ في العام 1951 في مدينة الدار البيضاء.

وبعد سنوات من الجهد والعمل؛ وصل عمور إلى القمة بفضل أدائه المتميز في الدراما المغربية والسينما، وحضوره على خشبة المسرح ليصبح بذلك نجمًا متكاملًا.

وخاض عمور تجارب عدة في مجالات التأليف والتشخيص في المسرح والإذاعة والتلفزيون وفي إعداد وتقديم برامج إذاعية من قبيل ”عالم الفنون“ في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وتأليف كلمات الأغاني (بعضها تغنى بها الراحلان المعطي بن قاسم، ومحمود الإدريسي وغيرهما).

وكان عمور من أوائل الممثلين المغاربة الذين وقفوا مبكرًا أمام كاميرا السينما في أفلام من قبيل ”طبيب رغم أنفه“ (1955) لهنري جاك، و“من أجل لقمة عيش“ (1960) للعربي بناني، و“القنفودي“ (1978)، و“إبراهيم ياش؟“ (1982) لنبيل لحلو، و“دموع الندم“ (1982) لحسن المفتي، و“عبروا في صمت“ (1998) لحكيم نوري، و“كيد النساء“ (1999) لفريدة بن اليازيد، و“ولد الدرب“ (2002) لحسن بنجلون، و“إكس شمكار“ (2009) لمحمود فريطس، وغيرها.

ولعب حمادي عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية، ويتضمن الرصيد الفني لهذا الفنان مئات الأعمال، بين المسلسلات، والأفلام، والمسرحيات، ومن أشهر أعماله الحديثة مسلسل:“رحيمو“، وسيتكوم ”العوني“ و“الربيب“.

معاناة

ورغم هذا الرصيد الغني، مرّ الراحل قبل وفاته من ظروف معيشية صعبة جعلته يُكابد المرض في صمت ويجابه ضيق الحال بكثير من الصبر.

وقبل هذا الرحيل، نشر أحمد سيجلماسي، الناقد السينمائي المغربي الشهير، تدوينة حول الظروف الصحية الصعبة التي يمر منها حمادي عمور.

وكشف سيجلماسي حينها أن“الفنان القدير حمادي عمور يمر منذ عدة شهور من ظروف صحية صعبة بسبب مضاعفات داء السكري، وهو حاليًا على فراش الموت البطيء“.

وأضاف أن“هذا الفنان الرائد أعطى الشيء الكثير لفنون الفرجة في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما، وتجاوزت مشاركاته وإنتاجاته الفنية المختلفة حوالي 800 عمل“.

وانتقد سيجلماسي حينها غياب الاهتمام بالحالة الصحية للفنان المغربي من طرف قطاع الثقافة والفنون ببلادنا، مشددًا على أن الراحل ”قدم لوطنه الكثير على امتداد عقود من الزمن“.