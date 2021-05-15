إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلن المخرج المصري عمرو سلامة، إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، الشهيرة بدورها في فيلم ”غزة مونامور“، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتها في احتجاج على تهجير فلسطينيين من حي الشيخ جراح بوسط القدس.

ونشر عمرو سلامة، صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة ”تويتر“، وقال إن ”‏الممثلة الفلسطينية المبدعة ميساء عبدالهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية“.

وتابع: ”تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية، وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح“.

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من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 شهيدا، من بينهم 39 طفلا و22 امرأة، وأكثر من ألف جريح.