قرار الشركة المنتجة لـ"نسل الأغراب" وقف التعاون مع مخرجه محمد سامي يثير جدلًا واسعًا

أحدث قرار ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“، المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“، وقف تعاونها مع مؤلف ومخرج العمل محمد سامي، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعد الشركة الأهم والمسيطرة على سوق الإنتاج الدرامي في مصر، خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء قرار وقف التعاون مع المخرج دون إبداء أسباب واضحة لذلك، وهو ما خلق حالة من الانقسام بين الشماتة تارة وبين البحث في الأسباب ومصير عمل المخرج محمد سامي، مستقبلًا تارة أخرى.

وعلمت ”إرم نيوز“، من مصادر مطلعة في الشركة، بعضًا من الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هكذا قرار، إذ أوضحت أن محمد سامي، اتفق مع الفنان المصري محمد رمضان، على إخراج مسلسله المقبل من خلال شركة إنتاج منافسة، وهو ما أثار غضب مسؤوليها، لاسيما أن ”رمضان“، أحد النجوم الرئيسين للشركة.

وكشفت المصادر، أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة، كانت سببًا بتوضيح بعض الأمور للشركة، من خلال الصورة التي نشرتها وجمعتها بمحمد رمضان ومحمد سامي، وهو ما رجح وجود تعاون مع شركة أخرى منافسة، دون علم الشركة المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“.

وأكدت المصادر، أن مشاكل وقعت بين مسؤولي الشركة ومحمد سامي، على خلفية ما حدث، وعلى إثر ذلك حذفت بسمة وهبة، الصورة التي كانت قد نشرتها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“.



واستبعدت المصادر أن يكون السبب وراء وقف التعاون مشكلة فنية، كما روج البعض بشأن مسلسل ”نسل الأغراب“، وأن ”سامي“ منح زوجته الفنانة المصرية مي عمر، مساحة أكبر عبر دورها على حساب بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة.

وكان بعض رواد التواصل الاجتماعي قد شنوا هجومًا على محمد سامي، معتبرين ما فعله في مسلسل ”نسل الأغراب“، بمنح زوجته وشقيقته دورين مهمين، على حساب السقا وكرارة، سبب الأزمة الحالية، بينما سخر البعض من النهاية الدموية للعمل بموت أبطاله، دون أن يلقى الدوران اللذان جسدتهما زوجته وشقيقته، المصير ذاته، فيما سادت الشماتة لدى الكثيرين ووجهوا الشكر للشركة المنتجة على قرارها.

وغرد هيثم خضر، قائلًا:“‏كم البشر الفرحانين بعد وقف ‎#محمد_سامي تاريخي يا فندم، شكرًا للمتحدة للخدمات الإعلامية فقد أثلجتم صدورنا — أحلى عيدية والله“.

كم البشرية اللي فرحانة بعد وقف #محمد_سامي تاريخي يا فندم. شكرا للمتحدة للخدمات الإعلامية فقد أثلجتم صدورنا — أحلى عدية و الله pic.twitter.com/VIpkcmh6ZH — Haitham Khedr – هيثم خضر (@hkhedrofficial) May 15, 2021

فيما قال مغرد يدعى محمد عبدالكريم:“‏يحضرني حوار الزعيم عادل إمام في فيلم حتى لا يطير الدخان، أنت أكبر دليل على أننا نعيش في مجتمع فاسد.. لا للواسطة #محمد_سامي“.

بيستحضرني حوار الزعيم عادل امام في فيلم حتي لايطير الدخان .

انت اكبر دليل علي اننا عايشين في مجتمع فاسد .

لا للواسطة #محمد_سامي pic.twitter.com/hSdBTEU4gC — mohamed abdelkarim (@iprahim_14) May 15, 2021

وعقب حساب باسم ”العقرب المصري“ قائلًا:“‏‎#محمد_سامي المخرج الوحيد الذي موَّت كل أبطال المسلسل وساب أخته ومراته، وأول مخرج يبتدع موتة جديدة وهي الموت بالحضن“.

#محمد_سامي

المخرج الوحيد الي موت كل ابطال المسلسل وساب اخته ومراتة ؟

واول مخرج يبتدع موتة جديد وهي الموت بلحضن 😁😁😁😁😁 pic.twitter.com/tlg5a9BaWN — آلعقرب آلمـصـري✪埃及蝎子 🦂🇪🇬✌🇪🇬 (@alaqrapalmsry55) May 15, 2021

وتابع آخر يقول:“‏سيشهد التاريخ يا ‎#محمد_سامي أن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تريند لمدة 25 سنة براس مال 1% من مصاريف مسلسلاتك كلها“.

سوف يشهد التاريخ يا #محمد_سامي ان مسلسل لن اعيش في جلباب أبي تريند لمده ٢٥ سنه براسل مال 1% من مصاريف مسلسلاتك كلها، pic.twitter.com/nxVd4hKC3g — المعلم ll عبدالغفور البرعي 🇵🇸 (@so1_vip) May 15, 2021

واستطرد حساب باسم ”شادي العوضي“، قائلًا:“‏لما بتعرف أن الشركة المتحدة وقفت التعامل مع محمد سامي‎#محمد_سامي“.

لما تعرف ان الشركة المتحدة وقفت تعامل مع محمد سامي#محمد_سامي pic.twitter.com/4AyVmdMQFY — Shady Elawady (@Shadyelawadyy) May 15, 2021

وقالت مروة محمد:“‏هذه نهاية إللي ييجي على الصعيد وينسب لهم القصة الهندية، والسيناريو، والحوار، وأسلوب اللهجة، ويفرض عليهم مراته وأخته، ويجيب بنجوم يسندون المدام، ويكبر دورها ويحافظ على مكياجها، وكحلها، ورانج روفرها، طوال المسلسل، ده أنا كنت هشق خلجاتي وأنا بتفرج على المسلسل يوميًا ‎#محمد_سامي“.

دى اخرة اللى ييجى على الصعيد وينسب لهم القصة الهندية والسيناريوا والحوار واسلوب اللهجة ويفرض عليهم مراته واخته ويجيب نجوم سنيدة للموودام ويكبر دورها ويحافظ على مكياجها وآى لايرنارها وكحلها ورانج روفرها طوال المسلسل،ده انا كنت هشق خلقاتى وانا بتفرج على المسلسل يوميا

#محمد_سامي pic.twitter.com/d8GDwfnLYl — مروة محمد💙تحيا جمهورية مصر العربية 💙 (@vip_marw) May 15, 2021

وبينت رانيا منصور، في تغريدتها:“‏يا أخي سبحان الذي كرّه الناس دي كلها فيك سواء من الجمهور أو زملاء ليك في نفس المجال.. وده مش من فراغ.. شماتة إيفري وير.. شابو المتحدة ‎#محمد_سامي“.

يا اخى سبحان اللى كرّه الناس دى كلها فيك سواء جمهور او زملاء ليك فى نفس المجال … وده مش من فراغ … شماتة ايفرى وير … شابو المتحدة . #محمد_سامي — Rania Ⓜ️ansour🌙 (@RaniamansourM) May 15, 2021

ومضى مغرد من حساب باسم ”محمد فضل يقول:“‏كان لهم حق بأن ينهوا التعاقد معه بالأشكال دي ومراته، وأخته، ناقص ولاده يمثلوا وتبقي كملت ‎#محمد_سامي“.

كان ليهم حق انهم ينهوا التعاقد معاه بالاشكال دي ومراته واخته ناقص ولاده يمثلوا وتبقي كملت 😎 #محمد_سامي pic.twitter.com/lcIwwHxM57 — Mohammed fadl (@MidoFadl891) May 15, 2021

وانتقد محمد الشريف، محمد سامي بسبب بعض الفتيات في مسلسل ”نسل الأغراب“، فكتب: ”‏هو في صعيدية تركب عربية رنج روفر، وتروح تقابل حبيبها في الزراعة، هو ده بيحصل فين إن شاء الله في أحلامك دا ولا إيه؟ وبعدين إيه كمية القصور الفخمة دي إللي في مسلسل الصعيد أبسط من كده بكتير جدًا كلمة فشل ده متوصفش العفنة اللي إنت عملتها ‎#محمد_سامي“.

هو في صعيدية تركب عربيه رنج روفر وتروح تقابل حبيبها في الزراع هو ده بيحصل فين ان شاء الله في أحلامك دا ولا ايه وبعدين ايه كميه القصور والفخمة دي الي في مسلسل الصعيد ابسط من كده بكتير جدااا كلمه فشل ده متوصفش العفنه الي انت عملتها في نسل الخرا #محمد_سامي pic.twitter.com/GhGfVry02d — محمد الشريف (@hhmmxxx) May 15, 2021

وعبّر محمد عزام، عن سعادته بقرار الشركة المنتجة فقال:“‏ما كنتش أعرف أن ‎#نسل_الأغراب هيكون له نهاية سعيدة كده إيقاف ‎#محمد_سامي إن شاء الله محدش هينتج له ثاني“.