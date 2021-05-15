ترك أرشيفا فنيا حافلا.. وفاة الفنان المغربي حمادي عمور

توفي الممثل المغربي حمادي عمور، ليلة الجمعة السبت، عن عمر يناهز 90 سنة؛ بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان الفقيد حمادي عمور من جيل الرواد، والذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزيوني المغربي، ويتوفر في رصيده نحو 500 عمل، توزع بين المسلسلات الكوميدية والسينما والمسرح والإذاعة.

واشتهر الفنان الراحل، المولود بمدينة فاس في عام 1930، أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني، أداها فنانون مغاربة، أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.

وبدأ أول ظهور له على الساحة الفنية في مسرح الهواة عام 1948، قبل إحداثه لفرقة “المنار” في عام 1951 في الدار البيضاء.

كما لعب الفقيد حمادي عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية، مثل: “كيد النساء” في عام 1999 و”المهمة” في عام 2002.

وقام أيضا بتقديم برنامج “عالم الفنون” لأكثر من 10 سنوات.