وفاة الفنان المصري محمد ريحان

توفى الفنان المصري محمد ريحان، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، حيث أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كما كان يعاني من فشل كلوي.

ونعى المخرج المسرحي حسام الدين صلاح الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ”الفنان القدير محمد ريحان في ذمة الله.. آخر أدواره الشيخ صالحين بمسلسل موسى“.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10215637518049643&id=1792190603

ودخل ريحان في أيامه الأخيرة العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الراحل شارك في العديد من الأدوار وعادة ما يجسد الرجل الطيب أو الأب الحنون مثل دوره في مسلسل ”سوق العصر“.

وكان آخر أعمال ريحان مشاركته في السباق الدرامي الرمضاني، المنصرم بمسلسل ”موسى“، كما شارك ريحان بدور ”فكري“ في مسلسل ”نجيب زاهي زركش“، الذي قدّمه الفنان يحيى الفخراني.