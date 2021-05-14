الدكتورة خلود تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل أسبوع تقريبا.

وقالت الدكتورة خلود في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“ ظهرت فيه برفقة زوجها وأطفالها: ”النهاردة عيدي عيدين، فقد تم شفائي من فيروس كورونا وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم“.

https://www.instagram.com/p/CO0SOEjh_wK/

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث اكتشفت إصابتها بالفيروس عن طريق ”الصدفة“، على حد قولها.

وقالت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو إنها كانت تتحضر لإجراء عملية، وطلب منها فحص كورونا، لتكتشف إصابتها به، ما دفعها لتأجيل عمليتها لمدة شهر.

وأوضحت حينها أنها لا تعاني أعراضا سوى ”السعال“، مشيرة إلى أنها ستلتزم العزل المنزلي لمدة 10 أيام.