عبدالله الرويشد يكشف تفاصيل أزمته في لندن وتدخل الأمن خلال تصوير أغنية (فيديو)

روى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، كواليس أزمة تدخل الأمن في تصوير أغنيته ”لحظة“ على طريقة الفيديو كليب في العاصمة البريطانية لندن، مبينا أن الأمن وقتها أخرجهم من حديقة ”ريجنت بارك“، التي كان يجري التصوير فيها لأن الصوت كان مرتفعا.

وتابع عبدالله الرويشد، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”علي ونجم“، أن المخرج أحمد الدوغجي، وضع شريط الأغنية في الكاسيت، وكان يسمع الأغنية ويمثل بالفيديو كليب أنه يغني، معقبا أن الموقف وقتها مر بخير بعدما تم التحايل على الأمن.

وتطرق الرويشد، خلال اللقاء للحديث عن تردده بشأن المشاركة في مسرحية ”أزمة وتعدي“ في القاهرة، مبينا أن المؤلف الكويتي الراحل محمد الرشود هو من شجعه على خوض التجربة.

وبين الفنان الكويتي، أنه كان يستصعب ظهوره على المسرح لكنه اقتنع فيما بعد بالمشاركة والظهور على المسرح من أجل عرض قضية الكويت.

وأكد عبدالله الرويشد، أنه لا يفضل المجازفة ويقوم بحساب كل شيء قبل القيام به لكنه يجازف في الأغاني لأنها تعجب البعض ويرفضها آخرون، معقبا أنه تردد في تجربته مع أغنية لمني بشوق بسبب الكلام لاسيما وأن وزارة الإعلام لم توافق عليها بسبب كوبليه، لكن الشيخ أحمد الفهد وافق له عليه.

وعن جديده على الصعيد الفني، كشف عبدالله الرويشد، تفاصيل ألبومه الجديد، قائلًا: ”ألبومي الجديد سيتم طرحه خلال شهر من الفترة الراهنة ومن المقرر أن يكون بين عيد الفطر وعيد الأضحى“.

وأضاف عبدالله الرويشد، أن ألبومه الجديد يحتوي على أغنية واحدة من لحنه، وأخرى يقدمها باللون اليمني القديم وتحمل عنوان ”يا جماله“، وعقب أن الألبوم يحتوي على 4 أو 5 أغان.

ويأتي تعاونه في هذا الألبوم لحنيا مع عبدالقادر هدهود، وخالد الشيخ، والمؤلفة فتحية عجلان في أغنية جديدة، والتي تعتبر أول أغنية في ألبومه الجديد، مبينا أنه بذل مجهودا كبيرا خلال العمل على الألبوم.