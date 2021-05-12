أحمد حلمي يعلق على مشاركته الأولى في دراما رمضان

علق الفنان المصري أحمد حلمي على أول ظهور له في دراما رمضان 2021، كـ“ضيف شرف“ عبر مسلسل ”الاختيار 2″، الذي يقوم ببطولته الفنانان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وعبر أحمد حلمي عن سعادته بالحصول على شرف المشاركة في هذا العمل، موجها الشكر من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ لمخرج العمل بيتر ميمي.

وكتب أحمد حلمي: ”شكرا لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر“.

وقال حلمي: ”اتشرفت جدا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن، بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر وتحيا مصر“.

شكرا لكل اسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي علي اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر .. اتشرفت جدا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان احسن بسبب مكان اسمه الارض والوطن مصر وتحيا مصر#الاختيار٢ pic.twitter.com/L0bp98Qs0c — Ahmed Helmy (@ahelmy) May 12, 2021

وقدم أحمد حلمي في المسلسل دور مواطن مصري يدعى ”محمد“، توفيت ابنته الصغيرة في تفجير إرهابي دون أن يكون لها ذنب فيما حدث.

وظهر أحمد حلمي وقد استدعاه ”زكريا“ الذي يقدم دوره الفنان كريم عبد العزيز ليخبره أنه تم القبض على الإرهابيين الذين نفذوا العملية، فواجهه ”حلمي“ بمشهد مؤثر وهو يتحدث عن ابنته الصغيرة التي رحلت عنه دون أن يستطيع حمايتها.

يذكر أن مسلسل ”الاختيار 2“ بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة ”سينرجي“.

ويشارك في العمل الفنانون إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من الفنانين الشباب.