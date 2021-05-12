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سمية الخشاب تثير الجدل بتعليقها على قضية الاغتصاب الزوجي في "لعبة نيوتن"
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 20:35 GMT

سمية الخشاب تثير الجدل بتعليقها على قضية الاغتصاب الزوجي في "لعبة نيوتن"

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن استيائها بسبب قضية الاغتصاب الزوجي، التي أثارت الجدل بعدما تناولها مسلسل "لعبة نيوتن" خلال أحداثه، الذي عرض خلال شهر رمضان. وكتبت

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المصدر: يوسف عبدالله - إرم نيوز

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن استيائها بسبب قضية الاغتصاب الزوجي، التي أثارت الجدل بعدما تناولها مسلسل ”لعبة نيوتن“ خلال أحداثه، الذي عرض خلال شهر رمضان.

وكتبت سمية الخشاب تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: ”‏مستغربة أنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر.. دافع مهر إيه هي بهيمة أنت شاريها ولا هترجعونا بقي لزمن الجواري؟؟“.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع سمية، إذ قال أحدهم لها: ”معكِ حق بس برضه ليس من حقها أن تمتنع عن زوجها لو هي بكامل صحتها ولا وجود لمانع طبيعى للعلاقة… أما إذا كان من باب العند أو التعالى أو الانشغال عنه لأمور دنيوية تفضلها عليه فعليها أن تتبوأ مكانها في النار ومن حقه تطليقها للضرر“.

وقال متابع آخر :“كانوا محتاجين يدفعوا الفلوس دي عند دكاترة نفسيين قبل ما يتجوزوا والله“.

وتفاعل آخر معها قائلا: ”المشكله إحنا عايشين في زمن اسوأ من زمن الجواري على التخلف ناس بلا إنسانيه ولا احترام للمرأة“.

وكانت سمية الخشاب، قد كشفت كواليس تصويرها مشهد ”حريق القاهرة“ في مسلسل“ موسى“، الذي عرض خلال الحلقة 29، ودارت أحداثه في عام 1952، حيث التهم الحريق عددا كبيرا من المحلات والعقارات في القاهرة.

وعلقت سمية الخشاب، خلال تصريحات صحفية، قائلة إن هذا المشهد يعد من أصعب المشاهد التي مرت عليها في أعمالها التي صورتها من قبل.

واضافت: ”قلبي وجعني كمان وافتكرت وقت ما صورت المشهد ده كنت خائفة ومتوترة جدا وجسمي كله كان يرتجف.. مشهد صعب جدا أول مرة في حياتي أعمل مشهد وأعصابي تنهار كده.. والنار حواليا في كل مكان وأطفال وتركيز ومسؤولية“.

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