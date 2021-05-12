محمد رمضان يستعرض الثراء ويغني بالإنجليزية في كليب "ڤيرساتشي بيبي" (فيديو)‎

طرح الفنان المصري محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة ”ڤيرساتشي بيبي“، والتي استعرض من خلالها معالم الثراء، وحياة الشهرة عبر ظهوره في غرفة كبيرة مفروشة بالأموال، وأمامه تجلس النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا التي تشارك معه كموديل رئيسة في العمل الغنائي.

وفاجأ محمد رمضان، الجمهور وهو يغني مقطعًا باللغة الإنجليزية تحدث فيه عن الاستمتاع بصرف الأموال، وممارسة الرياضة، ثم الاحتفال.

وأكد الفنان، خلال الكليب أنه يرتدي ملابسه وجميع أغراضه من ماركة ”فيرساتشي“، في إشارة إلى أنه وصل إلى حالة كبيرة من الثراء، فضلًا عن استعراضه أسطول سيارات وقف على إحداها وهو يستكمل الغناء.

ولم يخلُ كليب محمد رمضان، من استعراض الملابس، وظهور بعض الحيوانات، وكذلك تواجده في حمام السباحة، ورقصه مع بعض الموديلز، فضلًا عن تواجده على متن طائرة رقص وغنى عليها.

وأوضح محمد رمضان، في الكليب أنه وصل إلى قمة الثراء، لدرجة تجعله سيقوم بعمل ”بيزنس“ مع وكالة ناسا الفضائية.

وأغنية كليب ”ڤيرساتشي بيبي“، كتبها ولحنها فرغلي بلاكس، فيما أعلن محمد رمضان عن تبرعه بكامل أرباح الأغنية لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.