محمد رمضان يتبرع بعائد كليب "ڤيرساتشي بيبي" لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تبرعه بكامل أغنيته الجديدة التي يطرحها اليوم الأربعاء، على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”ڤيرساتشي بيبي“ لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويأتي هذا في إطار تضامن محمد رمضان، مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير.

ونشر محمد رمضان صورة من كليب أغنيته ”ڤيرساتشي بيبي“ عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ معلنًا: ”إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال“.

وكان محمد رمضان قد وجه رسالة تضامنية إلى الفلسطينيين، عبر مقطع فيديو على إنستغرام، قال فيها: ”ربنا وقلبنا مع إخوتنا الفلسطينيين ربنا يشفي المصابين ويرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكم وثقة في الله تبقوا في أحسن حال ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر“.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كتب فيه ”فلسطين في القلب.. العرب رمز الصمود.. أنا عربي وأفتخر“.