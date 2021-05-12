عبدالله الطراروة يعلق لأول مرة على صوره الجريئة

علق الممثل الكويتي عبد الله الطراروة، لأول مرة على جلسة التصوير الجريئة التي خضع لها ونشر صورها عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، والتي ظهر فيها شبه عار، وأثارت حينها ضجة واسعة، موضحًا أن الأمر كان عاديًا، ولكن الناس لم تتعود على مثل هذه الصور منه رغم أنها كانت طبيعية.

وقال الطراروة، في مقابلة تلفزيونية، إنه لم يحذف الصور من حسابه، لكنه قام بأرشفتها بحيث لا تظهر للناس ولكنها مازالت موجودة على حسابه.

وأضاف الممثل الكويتي الشاب أنه لم يندم على هذه الصور لأن الصحافة الإلكترونية هي بالأساس من أشعل هذا بعدما وجدت أن الصور عليها الكثير من التعليقات من جانب الناس.

وأكد الطراروة أن أكثر ما لا يعجبه بالوسط الفني هو الحسد والغيرة، خاصة أن هناك الكثير من العاملين بالمجال الذين لا يمتلكون قلبًا أبيض، ولا يحبون الخير لغيرهم، لافتًا إلى أن هناك صراعًا حول من يظهر أكثر على الشاشة.

وأوضح أنه لا يظهر بالكثير من الأعمال الفنية لأنه دقيق وحريص باختياراته حتى يستطيع الوصول إلى مكانة مهمة، مشيرًا إلى أنه إذا أخذ أحد دورا كان معروضًا عليه يتمنى له الخير.

وأشار الطراروة إلى أنه يتمنى تقديم قصة حياة الشيخ مساعد العازمي، وهو أول طبيب كويتي وداعية إسلامي، لافتًا إلى أن قصة حياته تصلح كمسلسل ولكن إذا أنتجت كفيلم ستكون مشوقة أكثر.